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На избирательном участке в Тбилиси заранее продезинфицировали кабинку для бизнесмена Иванишвили

На избирательном участке в Тбилиси заранее продезинфицировали кабинку для бизнесмена Иванишвили

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В кабинках, где сегодня во втором туре парламентских выборах в Грузии, голосовали лидер правящей партии “Грузинская мечта”, миллиардер Бидзина Иванишвили и члены его семьи, предварительно провели дезинфекцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.

“21 ноября второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах Грузии. Иванишвили голосовал на избирательном участке № 4 в тбилисском районе Мтацминда. Миллиардер пришел туда вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе, сыном Берой и его женой Нанукой Гудавадзе. Телохранители Иванишвили заранее зашли в две соседних кабинки, чтобы протереть стенки тканевыми салфетками. Кроме того, там они оставили полиэтиленовый пакет с дезинфицирующими средствами”, — пишет издание.

Отмечается, что после того, как все четверо проголосовали, один из охранников вернулся, чтобы забрать антисептики.

“В соответствии с законодательством Грузии посторонние лица не могут входить на избирательный участок в день выборов. Это касается абсолютно всех, даже членов охраны”, — добавляет издание.

Напомним, в Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов, явка избирателей по состоянию на 15:00 составляет 16,47%.

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