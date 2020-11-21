На виборчій дільниці в Тбілісі заздалегідь продезінфікували кабінку для бізнесмена Іванішвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У кабінках, де сьогодні в другому турі парламентських виборах в Грузії, голосували лідер правлячої партії "Грузинська мрія", мільярдер Бідзіна Іванішвілі і члени його сім'ї, попередньо провели дезінфекцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Грузія.
"21 листопада другий тур парламентських виборів проходить в 17 одномандатних округах Грузії. Іванішвілі голосував на виборчій дільниці № 4 в тбіліському районі Мтацмінда. Мільярдер прийшов туди разом зі своєю дружиною Катериною Хведелідзе, сином Берою і його дружиною Нанукою Гудавадзе. Охоронці Іванішвілі заздалегідь зайшли в дві сусідні кабінки, щоб протерти стінки тканинними серветками. Крім того, там вони залишили поліетиленовий пакет з дезінфікуючими засобами", - пише видання.
Відзначається, що після того, як всі четверо проголосували, один з охоронців повернувся, щоб забрати антисептики.
"Відповідно до законодавства Грузії сторонні особи не можуть входити на виборчу дільницю в день виборів. Це стосується абсолютно всіх, навіть членів охорони", - додає видання.
Нагадаємо, в Грузії сьогодні проходить другий тур парламентських виборів, явка виборців станом на 15:00 складає 16,47%.