На виборчій дільниці в Тбілісі заздалегідь продезінфікували кабінку для бізнесмена Іванішвілі

"21 листопада другий тур парламентських виборів проходить в 17 одномандатних округах Грузії. Іванішвілі голосував на виборчій дільниці № 4 в тбіліському районі Мтацмінда. Мільярдер прийшов туди разом зі своєю дружиною Катериною Хведелідзе, сином Берою і його дружиною Нанукою Гудавадзе. Охоронці Іванішвілі заздалегідь зайшли в дві сусідні кабінки, щоб протерти стінки тканинними серветками. Крім того, там вони залишили поліетиленовий пакет з дезінфікуючими засобами", - пише видання.

Відзначається, що після того, як всі четверо проголосували, один з охоронців повернувся, щоб забрати антисептики.

"Відповідно до законодавства Грузії сторонні особи не можуть входити на виборчу дільницю в день виборів. Це стосується абсолютно всіх, навіть членів охорони", - додає видання.

Нагадаємо, в Грузії сьогодні проходить другий тур парламентських виборів, явка виборців станом на 15:00 складає 16,47%.