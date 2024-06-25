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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На выборах во Флоренции впервые победила женщина-мэр

На выборах во Флоренции впервые победила женщина-мэр

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 22:50  •  3238 просмотра

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Сара Фунаро, представитель Демократической партии, стала первой женщиной, избранной мэром Флоренции, Италия, получив более 60% голосов.

По итогам выборов мэра итальянской Флоренции, город впервые в его истории будет возглавлять женщина. Победу одержала представительница Демократической партии Сара Фунаро. По сообщению BBC, политик получила более 60% голосов, передает УНН.

Детали

Ее оппонент, бывший директор легендарной Галереи Уфицци Эйке Шмидт, имел поддержку 39% горожан. Он позиционировался как кандидат от правительственной правой коалиции.

Сара Фунаро является внучкой Пьеро Баргеллини - мэра Флоренции в 1966 году, когда город пострадал от сильного наводнения. Именно своему деду новоиспеченная глава города посвятила победу на выборах.

Обращаясь к журналистам во время подсчета, госпожа Фунаро сказала: "Я чувствую волнение всех этих месяцев, волнение быть мэром Флоренции".

Свою победу она посвятила своему дедушке Пьеро Барджеллини, выдающейся фигуре во Флоренции, известной как "мэр наводнения", за то, что он возглавлял усилия по восстановлению во время смертоносного наводнения 1966 года.

Мы сделали очень хорошо. Мы совсем не грустим

сказал немецкий господин Шмидт о результате.

Историческая победа госпожи Фунаро была одной из череды побед для левоцентристского альянса Италии, возглавляемого ДП.

Во время реставрации церкви во Флоренции обнаружили оригинальную полихромную краску2 декабря 2022, 17:00 • 3302222 просмотра

Лилия Подоляк

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