На виборах у Флоренції вперше перемогла жінка-мера
Київ • УНН
Сара Фунаро, представниця Демократичної партії, стала першою жінкою, обраною мером Флоренції, Італія, отримавши понад 60% голосів.
За підсумками виборів мера італійської Флоренції, місто вперше в його історії очолюватиме жінка. Перемогу здобула представниця Демократичної партії Сара Фунаро. За повідомленням BBC, політикиня здобула понад 60% голосів, передає УНН.
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Її опонент, колишній директор легендарної Галереї Уфіцці Ейке Шмідт, мав підтримку 39% містян. Він позиціонувався як кандидат від урядової правої коаліції.
Сара Фунаро є онукою Пьєро Баргелліні - мера Флоренції у 1966 році, коли місто постраждало від сильної повені. Саме своєму діду новоспечена голова міста присвятила перемогу на виборах.
Звертаючись до журналістів під час підрахунку, пані Фунаро сказала: "Я відчуваю хвилювання всіх цих місяців, хвилювання бути мером Флоренції".
Свою перемогу вона присвятила своєму дідусеві П’єро Барджелліні, видатній фігурі у Флоренції, відомому як "мер повені", за те, що він очолював зусилля з відновлення під час смертоносної повені 1966 року.
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Історична перемога пані Фунаро була однією з низки перемог для лівоцентристського альянсу Італії, очолюваного ДП.
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