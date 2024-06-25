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На виборах у Флоренції вперше перемогла жінка-мера

Київ • УНН

 • 22942 перегляди

Сара Фунаро, представниця Демократичної партії, стала першою жінкою, обраною мером Флоренції, Італія, отримавши понад 60% голосів.

На виборах у Флоренції вперше перемогла жінка-мера

За підсумками виборів мера італійської Флоренції, місто вперше в його історії очолюватиме жінка. Перемогу здобула представниця Демократичної партії Сара Фунаро. За повідомленням BBC, політикиня здобула понад 60% голосів, передає УНН.

Деталі

Її опонент, колишній директор легендарної Галереї Уфіцці Ейке Шмідт, мав підтримку 39% містян. Він позиціонувався як кандидат від урядової правої коаліції.

Сара Фунаро є онукою Пьєро Баргелліні - мера Флоренції у 1966 році, коли місто постраждало від сильної повені. Саме своєму діду новоспечена голова міста присвятила перемогу на виборах.

Звертаючись до журналістів під час підрахунку, пані Фунаро сказала: "Я відчуваю хвилювання всіх цих місяців, хвилювання бути мером Флоренції".

Свою перемогу вона присвятила своєму дідусеві П’єро Барджелліні, видатній фігурі у Флоренції, відомому як "мер повені", за те, що він очолював зусилля з відновлення під час смертоносної повені 1966 року.

Ми зробили дуже добре. Ми зовсім не сумні

сказав німецький пан Шмідт про результат.

Історична перемога пані Фунаро була однією з низки перемог для лівоцентристського альянсу Італії, очолюваного ДП.

Під час реставрації церкви у Флоренції виявили оригінальну поліхромну фарбу02.12.22, 19:00 • 3302259 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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