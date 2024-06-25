На виборах у Флоренції вперше перемогла жінка-мера

За підсумками виборів мера італійської Флоренції, місто вперше в його історії очолюватиме жінка. Перемогу здобула представниця Демократичної партії Сара Фунаро. За повідомленням BBC, політикиня здобула понад 60% голосів, передає УНН.

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Її опонент, колишній директор легендарної Галереї Уфіцці Ейке Шмідт, мав підтримку 39% містян. Він позиціонувався як кандидат від урядової правої коаліції.

Сара Фунаро є онукою Пьєро Баргелліні - мера Флоренції у 1966 році, коли місто постраждало від сильної повені. Саме своєму діду новоспечена голова міста присвятила перемогу на виборах.

Звертаючись до журналістів під час підрахунку, пані Фунаро сказала: "Я відчуваю хвилювання всіх цих місяців, хвилювання бути мером Флоренції".

Свою перемогу вона присвятила своєму дідусеві П’єро Барджелліні, видатній фігурі у Флоренції, відомому як "мер повені", за те, що він очолював зусилля з відновлення під час смертоносної повені 1966 року.

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