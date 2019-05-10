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На выборах в парламент ЮАР лидирует правящая партия "Африканский национальный конгресс"

На выборах в парламент ЮАР лидирует правящая партия "Африканский национальный конгресс"

Киев  •  УНН

 • 11256 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. На выборах в парламент Южно-Африканской республики (ЮАР) лидирует правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК). По информации избирательной комиссии, после подсчета бюллетеней в 60% избирательных округов партия президента Сирила Рамапосы набирает около 57% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Эксперты полагают, что АНК покажет свой худший результат с 1994 года, впервые со времени окончания апартеида получив менее 60 процентов голосов. В частности, она теряет поддержку в крупных городах. При этом Рамапоса днем ранее заявил, что намерен обновить правительство, и анонсировал борьбу с коррупцией.

По предварительным данным комиссии, крупнейшая оппозиционная сила - "Демократический альянс" - набирает 22 процента голосов, а леворадикальные "Борцы за экономическую свободу" - около 10 процентов, тем самым улучшив свой результат по сравнению с выборами 2014 года.

Почти 27 млн из 57 млн жителей Южно-Африканской республики зарегистрировались для участия в выборах. Явка составила около 65 процентов, упав до беспрецедентно низкого уровня.

Некоторые участки в провинции Квазулу-Наталь оказались недоступны из-за продолжающихся протестов. Если ситуация повлияет на исход выборов по стране, голосование в регионе проведут повторно, подчеркнул глава избирательной комиссии.

Парламент ЮАР состоит из Национальной ассамблеи (нижней палаты) и Национального совета провинций. Нижняя палата насчитывает 400 депутатов, которых избирают на всеобщем голосовании на 5 лет. Национальный совет провинций состоит из девяноста членов - каждую из девяти провинций представляют шесть постоянных делегатов и четыре сменяемых.

Напомним, в Национальном парке Крюгера в Южной Африке слон затоптал браконьера, после чего его тело съели львы.

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