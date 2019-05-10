На виборах до парламенту ПАР лідирує правляча партія "Африканський національний конгрес"

Експерти вважають, що АНК покаже свій найгірший результат з 1994 року, вперше з часу закінчення апартеїду отримавши менше 60% голосів. Зокрема, вона втрачає підтримку в великих містах. При цьому Рамапоса днем раніше заявив, що має намір оновити уряд, і анонсував боротьбу з корупцією.

За попередніми даними комісії, найбільша опозиційна сила - "Демократичний альянс" - набирає 22% голосів, а ліворадикальні "Борці за економічну свободу" - близько 10%, тим самим покращивши свій результат у порівнянні з виборами 2014 року.

Майже 27 млн з 57 млн жителів Південно-Африканської республіки, які зареєструвалися для участі у виборах. Явка склала близько 65%, впавши до безпрецедентно низького рівня.

Деякі ділянки в провінції Квазулу-Наталь виявилися недоступні через триваючі протестів. Якщо ситуація вплине на результат виборів по країні, голосування в регіоні проведуть повторно, підкреслив глава виборчої комісії.

Парламент ПАР складається з Національної асамблеї (нижньої палати) і Національної ради провінцій. Нижня палата нараховує 400 депутатів, яких обирають на загальному голосуванні на 5 років. Національна рада провінцій складається з дев'яноста членів - кожну з дев'яти провінцій представляють шість постійних делегатів і чотири змінюваних.

Нагадаємо, у Національному парку Крюгера в Південній Африці слон затоптав браконьєра, після чого його тіло з'їли леви.