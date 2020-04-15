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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22612 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 32851 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Пасхальные праздники в Днепропетровской области усилят карантин

На Пасхальные праздники в Днепропетровской области усилят карантин

Киев  •  УНН

 • 21241 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепропетровской области на Пасхальные праздники усилят карантин. Людей призывают оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"С 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 понедельника, 20 апреля в области усилят карантин. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Ограничения необходимы, чтобы избежать скопления людей во время Пасхальных праздников, подчеркнул глава региона", - говорится в сообщении.

Также областная комиссия ТЭБ и ЧС обязала органы местного самоуправления Днепропетровской области ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия в эти выходные - в соответствии с законодательством. За соблюдением карантина в усиленном режиме будет следить Нацполиция, нарушителей будут штрафовать.

"Прошу жителей региона с пониманием отнестись к этим ограничениям. Еще раз призываю всех: соблюдайте правила карантина. В этом году действительно должны изменить традиции - вместо обеда в большой компании остаться дома, вместо похода в храм - посмотреть службу онлайн", - отметил Бондаренко.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксировано 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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