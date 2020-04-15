На Пасхальные праздники в Днепропетровской области усилят карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепропетровской области на Пасхальные праздники усилят карантин. Людей призывают оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"С 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 понедельника, 20 апреля в области усилят карантин. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Ограничения необходимы, чтобы избежать скопления людей во время Пасхальных праздников, подчеркнул глава региона", - говорится в сообщении.
Также областная комиссия ТЭБ и ЧС обязала органы местного самоуправления Днепропетровской области ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия в эти выходные - в соответствии с законодательством. За соблюдением карантина в усиленном режиме будет следить Нацполиция, нарушителей будут штрафовать.
"Прошу жителей региона с пониманием отнестись к этим ограничениям. Еще раз призываю всех: соблюдайте правила карантина. В этом году действительно должны изменить традиции - вместо обеда в большой компании остаться дома, вместо похода в храм - посмотреть службу онлайн", - отметил Бондаренко.
Напомним, в Днепропетровской области зафиксировано 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.