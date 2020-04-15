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На Великодні свята на Дніпропетровщині посилять карантин

На Великодні свята на Дніпропетровщині посилять карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпропетровській області на Великодні свята посилять карантин. Людей закликають залишатися вдома, зокрема, не відвідувати магазини та відмовитися від поїздок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“Із 13:00 суботи, 18 квітня до 6:00 понеділка, 20 квітня в області посилять карантин. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко закликав мешканців залишатися вдома, зокрема, не відвідувати магазини та відмовитися від поїздок. Обмеження необхідні, аби уникнути скупчення людей під час Великодніх свят, наголосив очільник регіону”, — йдеться в повідомленні.

Також обласна комісія ТЕБ і НС зобов’язала органи місцевого самоврядування Дніпропетровщини ввести додаткові протиепідемічні заходи цими вихідними — відповідно до законодавства. За дотриманням карантину у посиленому режимі слідкуватиме Нацполіція, порушників штрафуватимуть.

“Прошу мешканців регіону з розумінням поставитися до цих обмежень. Ще раз закликаю всіх: дотримуйтеся правил карантину. Цьогоріч дійсно маємо змінити традиції — замість обіду у великій компанії залишитися вдома, замість походу до храму — подивитися службу онлайн”, — наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксовано 74 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.

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