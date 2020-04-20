На Пасху полиция открыла 5 уголовных производств относительно УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Украине полиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов относительно действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook, передает УНН.
"Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов - все РПЦ в Украине", - написал Шкиряк.
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Напомним, из-за скопления 300 верующих в Свято-Успенской лавре открыто уголовное производство.