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На Великдень поліція відкрила 5 кримінальних проваджень щодо УПЦ МП

На Великдень поліція відкрила 5 кримінальних проваджень щодо УПЦ МП

Київ • УНН

 • 11770 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні поліція порушила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату на Великдень. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк у Facebook, передає УНН.

“Великдень. Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адмінпротоколів — всі РПЦ в Україні”, - написав Шкіряк.

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Нагадаємо, через скупчення 300 вірян у Свято-Успенській лаврі відкрито кримінальне провадження.

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Українські Національні Новини

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