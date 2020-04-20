На Донеччині відкрито три провадження через порушення карантинних обмежень на Великодні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Донецькій області відкрито три кримінальні провадження за фактом порушення карантинних обмежень на Великодні свята. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецькій області.
“У святкові дні до поліції надійшло 13 повідомлень про недотримання карантинних умов, в яких йшлося про відсутність захисних масок у деяких вірян або у спорудах перебувало більше 10 людей. За трьома фактами наразі проводиться досудове розслідування”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що із порушенням встановлених карантинних умов та правил у Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні взяли близько 300 громадян.
“Майже 70 були присутні на службі у Свято-Успенському храмі у Волноваському районі. Також зафіксовано зібрання близько 80 людей у Свято-Покровському храмі Покровського району”, — зазначається в повідомленні.
За вказаним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Окрім того, всі інші повідомлення ретельно перевіряються.
Нагадаємо, через скупчення 300 вірян у Свято-Успенській лаврі відкрито кримінальне провадження.