Через скупчення 300 вірян у Свято-Успенській лаврі відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на ранок поліція зареєструвала 4 випадки недотримання карантинних обмежень на Донеччині. Серед них відкрито одне кримінальне провадження за подіями у Святогірській Свято-Успенській лаврі під час скупчень 300 осіб у час богослужіння. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)", - повідомили правоохоронці.
У поліції зазначили також, що ще за трьома випадками, коли у культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок, наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку.
Повідомляється, що загалом святкова служба пройшла у 275 храмах. Публічну безпеку у великодню ніч забезпечували 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.
"Участь у богослужіннях взяли понад 3500 вірян. Загалом більшість громадян поставилися відповідально до карантинних обмежень", - підсумували у поліції.
Як повідомлялося в УНН, за даними МВС, в Україні станом на ранок 19 квітня зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень під час богослужінь, в яких взяло участь близько 130 тисяч вірян.