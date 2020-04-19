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Через скупчення 300 вірян у Свято-Успенській лаврі відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 16042 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на ранок поліція зареєструвала 4 випадки недотримання карантинних обмежень на Донеччині. Серед них відкрито одне кримінальне провадження за подіями у Святогірській Свято-Успенській лаврі під час скупчень 300 осіб у час богослужіння. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

Через скупчення 300 вірян у Свято-Успенській лаврі відкрито кримінальне провадження

"У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)", - повідомили правоохоронці.

У поліції зазначили також, що ще за трьома випадками, коли у культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок, наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку.

Повідомляється, що загалом святкова служба пройшла у 275 храмах. Публічну безпеку у великодню ніч забезпечували 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

"Участь у богослужіннях взяли понад 3500 вірян. Загалом більшість громадян поставилися відповідально до карантинних обмежень", - підсумували у поліції.

Як повідомлялося в УНН, за даними МВС, в Україні станом на ранок 19 квітня зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень під час богослужінь, в яких взяло участь близько 130 тисяч вірян.

Українські Національні Новини

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