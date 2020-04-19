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Из-за скопления 300 верующих в Свято-Успенской лавре открыто уголовное производство

Из-за скопления 300 верующих в Свято-Успенской лавре открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 16035 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на утро полиция зарегистрировала 4 случая несоблюдения карантина в Донецкой области. Среди них открыто одно уголовное производство за событиями в Святогорской Свято-Успенской лавре во время скоплений 300 человек в богослужении. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массового отравления)", - сообщили правоохранители.

В полиции отметили также, что еще по трем случаям, когда в культовых сооружениях находилось более 10 человек или они были без защитных масок, сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

Сообщается, что в целом праздничная служба прошла в 275 храмах. Публичную безопасность в пасхальную ночь обеспечивали 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Участие в богослужениях приняли более 3500 верующих. В целом большинство граждан отнеслись ответственно к карантина"- подитожили в полиции.

Как сообщалось в УНН, по данным МВД, в Украине по состоянию на утро 19 апреля, зафиксирован 19 случаев несоблюдения карантина во время богослужений, в которых приняло участие около 130 тысяч верующих.

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