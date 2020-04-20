В Донецкой области открыто три производства из-за нарушения карантинных ограничений на Пасхальные праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Донецкой области открыто три уголовных производства по факту нарушения карантинных ограничений на Пасхальные праздники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"В праздничные дни в полицию поступило 13 сообщений о несоблюдении карантинных условий, в которых говорилось об отсутствии защитных масок у некоторых верующих или в сооружениях находилось более 10 человек. По трем фактам сейчас проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с нарушением установленных карантинных условий и правил в Святогорской Свято-Успенской лавре участие в богослужении приняли около 300 граждан.
"Почти 70 присутствовали на службе в Свято-Успенском храме в Волновахском районе. Также зафиксировано собрание около 80 человек в Свято-Покровском храме Покровского района", - отмечается в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Кроме того, все остальные сообщения тщательно проверяются.
Напомним, из-за скопления 300 верующих в Свято-Успенской лавре открыто уголовное производство.