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На Пасху полицейские обнаружили почти 6 тысяч нарушений ПДД

Киев  •  УНН

 • 7731 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В воскресенье на Пасху полицейские обнаружили 5935 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

В частности, полиция обнаружила более 400 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения. Кроме того, зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны почти тысячи водителей. Всего на территории государства за минувшие сутки совершено более полутысячи ДТП.

В государстве продолжаются профилактические мероприятия под названием "Неделя безопасности дорожного движения". В рамках мероприятий полицейские отрабатывают наиболее аварийные участки автодорог.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижение аварийности на территории государства на патрулирование автодорог привлекалось 1606 экипажей патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции. В частности, 435 экипажей осуществляли патрулирование автодорог международного и государственного значения.

Поэтому за сутки полицейские обнаружили 5935 нарушений правил дорожного движения, с начала мероприятий - 21443 нарушений.

В частности, за сутки патрульные обнаружили 414 водителей, управлявших транспортными средствами и имели признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения. Кроме того, полицейские обнаружили 620 фактов управления транспортным средством без соответствующих документов. Также зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны 917 водителей.

Всего на территории государства за минувшие сутки совершено 511 дорожно-транспортных происшествия. Зафиксировано 100 ДТП с травмированными, в которых погибли 7 человек и травмированы - 102 человека.

Напомним, в течение 26 апреля полицейские обнаружили 7135 нарушений Правил дорожного движения, совершенных его участниками.

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