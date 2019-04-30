На Великдень поліцейські виявили майже 6 тисяч порушень ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У неділю на Великдень поліцейські виявили 5 935 порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
Зокрема, поліція виявила понад 400 водіїв, які керували транспортними засобами із ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Крім того, зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку майже тисячі водіїв. Всього на території держави за минулу добу вчинено понад півтисячі дорожньо-транспортних пригод.
В державі тривають профілактичні заходи під назвою "Тиждень безпеки дорожнього руху". В рамках заходів поліцейські відпрацьовують найбільш аварійні ділянки автод оріг.
Для забезпечення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на території держави на патрулювання автошляхів залучалося 1 606 екіпажів патрульної поліції та груп реагування патрульної поліції. Зокрема, 435 екіпажів здійснювали патрулювання автодоріг міжнародного та державного значення.
Відтак за добу поліцейські виявили 5 935 порушень правил дорожнього руху, з початку заходів - 21 443 порушень.
Зокрема, за добу патрульні виявили 414 водіїв, які керували транспортними засобами і мали ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Крім того, поліцейські виявили 620 фактів керування транспортним засобом без відповідних документів. Також зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку 917 водіїв.
Всього на території держави за минулу добу вчинено 511 дорожньо-транспортні пригоди. Зафіксовано 100 ДТП з травмованими, в яких загинуло 7 осіб та травмовано – 102 особи.
Нагадаємо, протягом 26 квітня поліцейські виявили 7135 порушень Правил дорожнього руху, вчинених його учасниками.