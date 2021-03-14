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На вакцинацию от COVID-19 записалось почти четверть миллиона украинцев

На вакцинацию от COVID-19 записалось почти четверть миллиона украинцев

Киев  •  УНН

 • 18529 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Почти 250 тыс. человек в Украине записались в лист ожидания вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Цитата:

"По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 человек", - говорится в сообщении Минздрава.

Детали

По данным ведомства, за сутки 13 марта 2021 года в Украине против COVID-19 привито 3596 человек. Всего с начала прививочной кампании в стране привито 51 137 человек. Вакцинацию проводило 90 мобильных бригад по иммунизации, отмечают в Минздраве.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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