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На вакцинацію від COVID-19 записалося майже чверть мільйона українців

Київ • УНН

 • 18531 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Майже 250 тис. людей в Україні записались до листа очікування вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.

Цитата:

“Станом на 13 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 247 556 людей”, - йдеться в повідомленні МОЗ.

Деталі

За даними відомства, за добу 13 березня 2021 року в Україні проти COVID-19 щеплено 3 596 людей. Всього від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 51 137 людей. Щеплення проводилось 90 мобільними бригадами з імунізації, зазначають у МОЗ.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Українські Національні Новини

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