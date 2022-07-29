На "Вагнер" возложили ответственность за участки фронта из-за вероятной нехватки у рф пехоты - британская разведка

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"С марта российская частная военная компания (ЧВК) "Группа Вагнера" ​​действует на востоке Украины в координации с российскими военными. На "Вагнера", вероятно, была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения", - сообщили в британской разведке.

Детали

Как указывают в МО Британии, это значительное изменение по сравнению с предыдущим использованием группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой крупномасштабной регулярной военной деятельности россии.

"Этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российской власти относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством. Роль "Вагнера", вероятно, изменилась, потому что российское МО испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что силы "Вагнера" ​​будут достаточными, чтобы существенно изменить ход войны", - отметили в британской разведке.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании заявило, что россия использует частную военную компанию "Вагнер" в Украине, и что потери, которые эта группа понесла, вероятно, повлияют на их эффективность.