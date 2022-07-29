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На "Вагнер" поклали відповідальність за ділянки фронту через ймовірний брак у рф піхоти - британська розвідка

На "Вагнер" поклали відповідальність за ділянки фронту через ймовірний брак у рф піхоти - британська розвідка

Київ • УНН

 • 97573 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. На російську приватну військову компанію Вагнера, ймовірно, було покладено відповідальність за певні ділянки лінії фронту на сході України, можливо через те, що росія стикається з серйозним браком бойової піхоти, повідомило сьогодні вранці міністерство оборони Великої Британії у зведенні на основі розвідданих, пише УНН.

Цитата

"З березня російська приватна військова компанія (ПВК) "Група Вагнера" ​​діє на сході України в координації з російськими військовими. На "Вагнера", ймовірно, було покладено відповідальність за певні ділянки лінії фронту, як і на звичайні армійські підрозділи", - повідомили у британській розвідці.

Деталі

Як вказують у МО Британії, це значна зміна порівняно з попереднім використанням групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої великомасштабної регулярної військової діяльності росії.

"Цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ПВК та російською державою. Роль "Вагнера", ймовірно, змінилася, тому що російське МО зазнає гострої нестачі бойової піхоти, проте малоймовірно, що сили "Вагнера" будуть достатніми, щоб суттєво змінити хід війни", - зауважили у британській розвідці.

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що росія використовує приватну військову компанію "Вагнер" в Україні, і що втрати, яких ця група зазнала, ймовірно, вплинуть на їхню ефективність.

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