На упаковках сигарет отныне вводят более заметные предупреждения о вреде курения

В Украине с сегодняшнего дня, с 11 января, вступают в силу новые правила предупреждений на пачках с сигаретами, напоминает Центр общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

"С 11 января 2024 года вступают в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий. Это важный этап имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, которая предусматривает комплекс мер по защите населения от вреда табачных изделий и электронных сигарет", - указывают в ЦОЗ.

Отныне, как сообщается, производители должны размещать на упаковках с сигаретами обновленные графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65% площади пачки и QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья по оказанию помощи по отказу от курения "Я бросаю курить".

Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций), разработанных Министерством здравоохранения, технические требования к дизайну и форме маркировки, а также порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий. Больше изображений здесь.

Курение табака в 70% случаев вызывает хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), по данным ВОЗ, это третья причина смертности в мире.

В Украине курение уносит в среднем 130 000 жизней в год. Табакокурение повышает риск инсульта, стенокардии и инфаркта миокарда, и примерно в 5 раз - внезапной смерти.

27% населения Украины старше 18 лет - нынешние курильщики.

Напомним,

С 11 июля 2023 года в Украине действует комплексный антитабачный закон №1978.