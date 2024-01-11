На упаковках цигарок відсьогодні запроваджують помітніші попередження про шкоду куріння
Київ • УНН
Україна запроваджує нові правила маркування тютюнових виробів з 11 січня
В Україні відсьогодні, з 11 січня, набирають чинності нові правила попереджень на пачках з цигарками, нагадує Центр громадського здоровʼя, пише УНН.
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"З 11 січня 2024 року набувають чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. Це важливий етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет", - вказують у ЦГЗ.
Відтепер, як повідомляється, виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки та QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".
Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), розроблених Міністерством охорони здоров’я, технічні вимоги до дизайну та форми маркування, а також порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів. Більше зображень тут.
Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), за даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі.
В Україні куріння забирає в середньому 130 000 життів на рік. Тютюнокуріння підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда, і приблизно в 5 разів - раптової смерті.
27% населення України старше 18 років - теперішні курці.
Нагадаємо
З 11 липня 2023 року в Україні діє комплексний антитютюновий закон №1978.