"Укрзализныца" сообщила о кибератаке

КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за массовой атаки на провайдеров связи, онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзализныци" временно недоступны. Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не повлияет. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.