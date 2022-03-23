"Укрзализныца" сообщила о кибератаке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за массовой атаки на провайдеров связи, онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзализныци" временно недоступны. Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не повлияет. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
Детали
Связь с "Укрзализныцей" возможен через соцсети, а контактный центр "УЗ" временно будет работать за номерами:
· Линия "Качество и сервис" - 044 465 33 44;
· Линия "Железная помощь" - 044 465 03 87.
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