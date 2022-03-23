"Укрзалізниця" повідомила про кібератаку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Через масову атаку на провайдерів зв'язку, онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія "Укрзалізниці" тимчасово недоступні. Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине. Про це повідомила пресслужба компанії, передає УНН.
Деталі
Зв'язок із "Укрзалізницею" можливий через соцмережі, а контактний центр "УЗ" тимчасово працюватиме за номерами:
· Лінія "Якість та сервіс" - 044 465 33 44;
· Лінія "Залізна допомога" - 044 465 03 87.
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