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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 2634 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113368 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115676 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121539 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126139 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151354 просмотра

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Украину ждет тотальная цифровизация в следующем году

Украину ждет тотальная цифровизация в следующем году

Киев  •  УНН

 • 11763 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Следующий год для Украины станет тотальным годом цифровизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

"(В Украине - ред.) 2020 станет годом цифровизации, тотальной цифровизации страны. В 2020 году мы цифровизируем все, что не успеем в этом, а в этом мы успеем много. Это не значит, что мы откладываем эту работу на будущее, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть уже полностью в цифре, в смартфоне", - сказал Гончарук.

По его словам, подготовиться к цифровизации Украины долждна по результатам инвентаризации.

"До конца года мы планируем сосредоточиться на инвентаризации страны, мы проанализируем все государственные реестры, базы данных, все существующие государственные органы, для того чтобы понять, что мы на сегодня имеем, цифры очень часто нас обманывают. Мы не можем нормально посчитать бюджет на следующий год", - рассказал Гончарук.

Напомним, Украина имеет все шансы стать первым государством, где каждый гражданин может буквально через свой смартфон отслеживать, контролировать государственные процессы и влиять на принятие решений в государстве.

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