Украину ждет тотальная цифровизация в следующем году

"(В Украине - ред.) 2020 станет годом цифровизации, тотальной цифровизации страны. В 2020 году мы цифровизируем все, что не успеем в этом, а в этом мы успеем много. Это не значит, что мы откладываем эту работу на будущее, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть уже полностью в цифре, в смартфоне", - сказал Гончарук.

По его словам, подготовиться к цифровизации Украины долждна по результатам инвентаризации.

"До конца года мы планируем сосредоточиться на инвентаризации страны, мы проанализируем все государственные реестры, базы данных, все существующие государственные органы, для того чтобы понять, что мы на сегодня имеем, цифры очень часто нас обманывают. Мы не можем нормально посчитать бюджет на следующий год", - рассказал Гончарук.

Напомним, Украина имеет все шансы стать первым государством, где каждый гражданин может буквально через свой смартфон отслеживать, контролировать государственные процессы и влиять на принятие решений в государстве.