На Україну чекає тотальна цифровізація у наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Наступний рік для України стане тотальним роком цифровізації. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
"(В Україні –ред.) 2020 рік стане роком цифровізації, тотальної цифровізації країни. За 2020 рік ми маємо цифровізувати все, що не встигнемо в цьому, а в цьому ми встигнемо багато. Це не означає, що ми відкладаємо цю роботу на майбутнє, це означає, що після 2020 року українська держава має бути вже повністю в цифрі, в смартфоні", - сказав Гончарук.
За його словами, підготуватися до цифровізації Україна має за результатами інвентаризації.
"До кінця року ми плануємо зосередитися на інвентаризації країни, ми проаналізуємо всі державні реєстри, бази даних, всі існуючі державні органи, для того аби зрозуміти, що ми на сьогодні маємо, цифри дуже часто нас обманюють. Ми не можемо нормально порахувати бюджет на наступний рік", - розповів Гончарук.
Нагадаємо, Україна має всі шанси стати першою державою, де кожен громадянин може буквально через свій смартфон відстежувати, контролювати державні процеси й впливати на прийняття рішень у державі.