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На украинском радио звучит 57% украиноязычных песен

Киев • УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. С ноября прошлого года по февраль 2019 года, общий средний показатель украиноязычных песен на общенациональных радиостанциях составляет - 57%, а это больше на 6% чем в прошлом году. Об этом заявил во время пресс-конференции председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает УНН.

На украинском радио звучит 57% украиноязычных песен

"По общему среднему показателю, который мы исследовали четыре месяца (с ноября 2018 года по февраль 2019 - ред.), количество (в эфире ред.) украинских песен на общенациональных радиостанциях составляет - 57%, это больше на 6% чем в прошлом году", - сказал Артеменко.

По его словам, больше всего украиноязычных песен звучит в эфирах полностью украинских радиостанций или разговорных: "Страна ФМ" -100%, "UA: Украинский радио" - 100%, "Радио НВ" - 100%. Догоняют их "UA Радио луч" - 98%, "UA Радио культура" - 89%.

Также, "Радио НВ", за это время увеличил количество украиноязычных песен в эфире на 44%.

Напомним, 8 ноября 2018 вступил в силу третий этап по внедрению 35% украинских квот на радио.

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