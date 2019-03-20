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На українському радіо звучить 57% україномовних пісень

Київ • УНН

 • 11817 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. З листопада минулого року по лютий 2019 року, загальний середній показник україномовних пісень на загальнонаціональних радіостанціях становить — 57%, а це більше на 6% ніж в минулому році. Про це заявив під час прес-конференції голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає УНН.

На українському радіо звучить 57% україномовних пісень

“За загальним середнім показником, який ми досліджували чотири місяці (з листопада 2018 року по лютий 2019 року — ред.), кількість (в ефірі —ред.) української пісні на загальнонаціональних радіостанціях становить — 57%, це більше на 6% ніж минулого року”, — сказав Артеменко.

За його словами, найбільше україномовних пісень звучить в ефірах повністю українських радіостанцій або розмовних: “Країна ФМ” —100 %, " UA: Українське радіо" — 100%,"Радіо НВ“ — 100%. Наздоганяють їх “UA: Радіо промінь” — 98%," UA: Радіо культура“ — 89%.

Також, “Радіо НВ”, за цей час, збільшив кількість україномовних пісень в ефірі на 44%.

Нагадаємо, 8 листопада 2018 року набув чинності третій етап із запровадження 35% українських квот на радіо.

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