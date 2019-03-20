На українському радіо звучить 57% україномовних пісень

КИЇВ. 20 березня. УНН. З листопада минулого року по лютий 2019 року, загальний середній показник україномовних пісень на загальнонаціональних радіостанціях становить — 57%, а це більше на 6% ніж в минулому році. Про це заявив під час прес-конференції голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає УНН.