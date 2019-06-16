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На этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы - синоптики

Киев • УНН

 • 20506 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня в Украине переменная облачность. В западных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, в Киевской и Черниговской областях местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 23 °; днем 26-31 °, на юге до 33 °, в Карпатском регионе 23-25 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

На этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы - синоптики

"18-19 июня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе, в дневные часы также в центральных, 19 июня и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19 °, на побережье морей до 23 °; днем 24-29 °, в южной части 29-34 °. 20-21 июня. В западных, днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19 °, на побережье морей 18-23 °, днем 25-31 °, в южной части до 34 °" - сообщили синоптики. 

Напомним, украинцев предупредили про грозы и град.

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