На этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы - синоптики

"18-19 июня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе, в дневные часы также в центральных, 19 июня и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19 °, на побережье морей до 23 °; днем 24-29 °, в южной части 29-34 °. 20-21 июня. В западных, днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19 °, на побережье морей 18-23 °, днем 25-31 °, в южной части до 34 °" - сообщили синоптики.



Напомним, украинцев предупредили про грозы и град.