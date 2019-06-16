На цьому тижні в Україну повернуться дощі та грози - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних, Вінницькій та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у Київській та Чернігівській областях окремі короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°, на півдні до 33°, в Карпатському регіоні 23-25°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"18-19 червня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатському регіоні, в денні години також в центральних, 19 червня і східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-29°, у південній частині 29-34°. 20- 21 червня. У західних, вдень і в північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°, вдень 25-31°, у південній частині до 34°", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, українців попередили про грози та град.