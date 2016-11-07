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15 марта, 19:03 • 112650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159374 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133540 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126370 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110388 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104263 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100623 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На трех станциях киевского метрополитена заработали банковские терминалы

На трех станциях киевского метрополитена заработали банковские терминалы

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. На стациях метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого" в кассах заработали банковские терминалы для оплаты разовой поездки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Сейчас они работают в тестовом режиме и принимают все виды платежных карточек.

Как сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", после тестирования этой системы терминалы установят на всех станциях подземки.

Напомним, что в желтом турникете всех станций быстро и без очередей можно оплатить проезд карточкой MasterCard PayPass.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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