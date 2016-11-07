На трех станциях киевского метрополитена заработали банковские терминалы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На стациях метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого" в кассах заработали банковские терминалы для оплаты разовой поездки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Сейчас они работают в тестовом режиме и принимают все виды платежных карточек.
Как сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", после тестирования этой системы терминалы установят на всех станциях подземки.
Напомним, что в желтом турникете всех станций быстро и без очередей можно оплатить проезд карточкой MasterCard PayPass.