На трьох станціях київського метрополітену запрацювали банківські термінали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На стаціях метро “Хрещатик”, “Майдан Незалежності” та “Площа Льва Толстого” у касах запрацювали банківські термінали для оплати разової поїздки. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Наразі вони працюють у тестовому режимі та приймають усі види платіжних карток.
Як повідомляє комунальне підприємство “Київський метрополітен”, після тестування цієї системи термінали встановлять на всіх станціях підземки.
Нагадаємо, що на жовтому турнікеті всіх станцій швидко і без черг можна оплатити проїзд карткою MasterCard PayPass.