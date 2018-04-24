На майские праздники нардеп Святаш останется в Украине: суд запретил ему выезд за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Дзержинский районный суд Харькова запретил выезд за границу народному депутату Верховной Рады Украины от группы "Партия Видродження" Дмитрий Святаш, передает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Сообщается, что в апреле этого года Департамент исполнительной службы Министерства юстиции обратился в Дзержинский суд Харькова с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины Святашу из-за долга перед "УкрСиббанком" на сумму 30 млн грн.
Суд ходатайство удовлетворил.
"Временно ограничить в праве выезда за границу должника - ОСОБА_2 (Святаш - ред.) путем запрета пересекать государственную границу Украины в выполнении им обязательств, возложенных на него решениями суда в исполнительном производстве №55393614, которое находится на исполнении в отделе принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, в праве выезда физического лица", - говорится в постановлении суда.
Напомним, Святаш уже давно уклоняется от погашения долгов. В то же время владеет недвижимостью в Латвии, денежными активами в размере более 48 млн грн и не экономит на отдыхе за границей.
"Должником в 2016 году осуществлены следующие расходы, размер которых является значительным и которые преимущественно осуществлены за границей:
- приобретение одежды: во Франции - 80 864,00 грн, в Испании - 79 703,00 грн,
- проживание в отеле: в ОАЭ - 207 915,00 грн, Франции - 90 643,00 грн, Франции - 104 295,00 грн,
- услуги по организации авиаперевозок - 114 927,00 грн,
- услуги по проведению мероприятий - 120 704,00 грн", - говорится в судебных материалах.
Напомним, лидера "Партии Видродження" Виталия Хомутынника призвали сдать мандат народного депутата.
Также напомним, член группы "Партия Видродження", народный депутат Геннадий Бобов прогулял большую часть заседаний парламента.