На майские праздники нардеп Святаш останется в Украине: суд запретил ему выезд за границу

Сообщается, что в апреле этого года Департамент исполнительной службы Министерства юстиции обратился в Дзержинский суд Харькова с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины Святашу из-за долга перед "УкрСиббанком" на сумму 30 млн грн.

Суд ходатайство удовлетворил.

"Временно ограничить в праве выезда за границу должника - ОСОБА_2 (Святаш - ред.) путем запрета пересекать государственную границу Украины в выполнении им обязательств, возложенных на него решениями суда в исполнительном производстве №55393614, которое находится на исполнении в отделе принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, в праве выезда физического лица", - говорится в постановлении суда.

Напомним, Святаш уже давно уклоняется от погашения долгов. В то же время владеет недвижимостью в Латвии, денежными активами в размере более 48 млн грн и не экономит на отдыхе за границей.

"Должником в 2016 году осуществлены следующие расходы, размер которых является значительным и которые преимущественно осуществлены за границей:

- приобретение одежды: во Франции - 80 864,00 грн, в Испании - 79 703,00 грн,

- проживание в отеле: в ОАЭ - 207 915,00 грн, Франции - 90 643,00 грн, Франции - 104 295,00 грн,

- услуги по организации авиаперевозок - 114 927,00 грн,

- услуги по проведению мероприятий - 120 704,00 грн", - говорится в судебных материалах.

Напомним, лидера "Партии Видродження" Виталия Хомутынника призвали сдать мандат народного депутата.

Также напомним, член группы "Партия Видродження", народный депутат Геннадий Бобов прогулял большую часть заседаний парламента.