На травневі свята нардеп Святаш залишиться в Україні: суд заборонив йому виїзд за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дзержинський районний суд Харкова заборонив виїзд за кордон народному депутату Верховної Ради України від групи "Партія Відродження" Дмитру Святашу, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Повідомляється, що у квітні цього року Департамент виконавчої служби Міністерства юстиції звернувся до Дзержинського суду Харкова із проханням тимчасово заборонити виїзд за межі України Святашу через борг перед “УкрСибБанком” на суму 30 млн грн.
Суд клопотання задовольнив.
"Тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон боржника - ОСОБА_2 (Святаш - ред.) шляхом заборони перетинати державний кордон України до виконання ним зобов'язань, покладених на нього рішеннями суду у виконавчому провадженні №55393614, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, у праві виїзду фізичної особи", - йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, Святаш вже давно ухиляється від погашення боргів. Водночас володіє нерухомістю в Латвії, грошовими активами в розмірі понад 48 млн грн і не економить на відпочинку за кордоном.
"Боржником в 2016 році здійснені наступні витрати, розмір яких є значним і які переважно здійснені за кордоном:
- придбання одягу: у Франції - 80 864,00 грн, в Іспанії - 79 703,00 грн,
- проживання в готелі: в ОАЕ - 207 915,00 грн, Франції - 90 643,00 грн, Франції - 104 295,00 грн,
- послуги з організації авіаперевезень - 114 927,00 грн,
- послуги з проведення заходів - 120 704,00 грн", - зазначено в судових матеріалах.
Нагадаємо, лідера “Партії Відродження” Віталія Хомутинніка закликали здати мандат народного депутата.
Також нагадаємо, член групи "Партія Відродження", народний депутат Геннадій Бобов прогуляв більшу частину засідань парламенту.