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На трассе возле Парижа столкнулись 4 автобуса с солдатами: 36 раненых

Киев • УНН

 • 14323 просмотра

Во Франции произошло масштабное ДТП с участием четырех автобусов с военными. В результате инцидента пострадали 36 человек, один в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет.

На трассе возле Парижа столкнулись 4 автобуса с солдатами: 36 раненых

Во Франции произошло ДТП с участием 4 автобусов с солдатами на трассе, 36 раненых, один в тяжелом состоянии, сообщает TF1 INFO, пишет УНН.

Детали

Масштабное ДТП с участием нескольких автобусов Республиканской гвардии с солдатами произошло в эту среду, 19 марта, на автомагистрали A13 вблизи Парижа.

По данным префектуры, в 4 автобусах, попавших в столкновение, находились около 120 солдат, включая курсантов из армии, флота, военно-воздушных сил и жандармерии. Офицеры-курсанты возвращались с учебного семинара, курса командного состава, в Эвре.

Согласно отчету, переданному префектурой Ивелин, 36 человек получили ранения, один из них серьезное, но это не угрожает жизни.

Многим пострадавшим оказали помощь экстренные службы.

Обстоятельства этой аварии пока неизвестны.

На севере Франции поезд сбил армейский автомобиль: есть погибшие и раненые17.03.25, 14:16 • 15074 просмотра

Юлия Шрамко

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