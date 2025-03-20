На трассе возле Парижа столкнулись 4 автобуса с солдатами: 36 раненых
Киев • УНН
Во Франции произошло масштабное ДТП с участием четырех автобусов с военными. В результате инцидента пострадали 36 человек, один в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет.
Во Франции произошло ДТП с участием 4 автобусов с солдатами на трассе, 36 раненых, один в тяжелом состоянии, сообщает TF1 INFO, пишет УНН.
Детали
Масштабное ДТП с участием нескольких автобусов Республиканской гвардии с солдатами произошло в эту среду, 19 марта, на автомагистрали A13 вблизи Парижа.
По данным префектуры, в 4 автобусах, попавших в столкновение, находились около 120 солдат, включая курсантов из армии, флота, военно-воздушных сил и жандармерии. Офицеры-курсанты возвращались с учебного семинара, курса командного состава, в Эвре.
Согласно отчету, переданному префектурой Ивелин, 36 человек получили ранения, один из них серьезное, но это не угрожает жизни.
Многим пострадавшим оказали помощь экстренные службы.
Обстоятельства этой аварии пока неизвестны.
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