На трасі біля Парижа зіткнулися 4 автобуси із солдатами: 36 поранених
Київ • УНН
У Франції сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автобусів із військовими. Внаслідок інциденту постраждало 36 людей, один у важкому стані, але загрози життю немає.
У Франції сталася ДТП за участю 4 автобусів із солдатами на трасі, 36 поранених, один у тяжкому стані, повідомляє TF1 INFO, пише УНН.
Деталі
Масштабна ДТП за участю кількох автобусів Республіканської гвардії з солдатами сталася цієї середи, 19 березня, на автомагістралі A13 поблизу Парижа.
За даними префектури, у 4 автобусах, які потрапили в зіткнення, перебували близько 120 солдатів, включаючи курсантів з армії, флоту, військово-повітряних сил та жандармерії. Офіцери-курсанти поверталися з навчального семінару, курсу командного складу, до Евре.
Згідно зі звітом, переданим префектурою Івелін, 36 людей отримали поранення, один з них серйозне, але це не загрожує життю.
Багатьом постраждалим надали допомогу екстрені служби.
Обставини цієї аварії наразі невідомі.
На півночі Франції потяг збив армійський автомобіль: є загиблі та поранені17.03.25, 14:16 • 15075 переглядiв