На трасі біля Парижа зіткнулися 4 автобуси із солдатами: 36 поранених

У Франції сталася ДТП за участю 4 автобусів із солдатами на трасі, 36 поранених, один у тяжкому стані, повідомляє TF1 INFO, пише УНН.

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Масштабна ДТП за участю кількох автобусів Республіканської гвардії з солдатами сталася цієї середи, 19 березня, на автомагістралі A13 поблизу Парижа.

За даними префектури, у 4 автобусах, які потрапили в зіткнення, перебували близько 120 солдатів, включаючи курсантів з армії, флоту, військово-повітряних сил та жандармерії. Офіцери-курсанти поверталися з навчального семінару, курсу командного складу, до Евре.

Згідно зі звітом, переданим префектурою Івелін, 36 людей отримали поранення, один з них серйозне, але це не загрожує життю.



Багатьом постраждалим надали допомогу екстрені служби.

Обставини цієї аварії наразі невідомі.

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