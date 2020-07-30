На трассе "Запорожье - Мариуполь" перевернулась легковушка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Вблизи села Степного на трассе "Запорожье - Мариуполь" перевернулся легковой автомобиль, водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"Водитель автомобиля "ВАЗ", 39-летний житель города Запорожье, двигаясь в направлении Запорожья, выехал за пределы проезжей части дороги, где допустил опрокидывание управляемого им транспортного средства. От полученных трав водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что смертельное ДТП произошло 28 июля. По данному факту открыто уголовное производство.
Как сообщал УНН, в ДТП на трассе "Харьков - Симферополь" в Запорожской области погиб пассажир украденной накануне легковушки, водитель задержан.