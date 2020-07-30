На трасі "Запоріжжя - Маріуполь" перекинувся легковик

"Водій автомобіля "ВАЗ", 39-річний мешканець міста Запоріжжя, рухаючись в напрямку міста Запоріжжя, виїхав за межі проїзної частини дороги, де допустив перекидання керованого ним транспортного засобу. Від отриманих трав водій помер на місці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що смертельна ДТП сталася 28 липня. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, в ДТП, що сталася 29 липня на трасі "Харків – Сімферополь" в Запорізькій області загинув пасажир вкраденого напередодні легковика, водія затримали.