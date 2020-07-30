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19 березня, 18:42 • 48387 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101691 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101814 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117431 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123862 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120393 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156255 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125111 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124802 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123923 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На трасі "Запоріжжя - Маріуполь" перекинувся легковик

На трасі "Запоріжжя - Маріуполь" перекинувся легковик

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Неподалік села Степного на трасі "Запоріжжя – Маріуполь" перекинувся легковик, водій загинув. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізької області, передає УНН.

"Водій автомобіля "ВАЗ", 39-річний мешканець міста Запоріжжя, рухаючись в напрямку міста Запоріжжя, виїхав за межі проїзної частини дороги, де допустив перекидання керованого ним транспортного засобу. Від отриманих трав водій помер на місці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що смертельна ДТП сталася 28 липня. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, в ДТП, що сталася 29 липня на трасі "Харків – Сімферополь" в Запорізькій області загинув пасажир вкраденого напередодні легковика, водія затримали.

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