На трасі "Запоріжжя - Маріуполь" перекинувся легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Неподалік села Степного на трасі "Запоріжжя – Маріуполь" перекинувся легковик, водій загинув. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізької області, передає УНН.
"Водій автомобіля "ВАЗ", 39-річний мешканець міста Запоріжжя, рухаючись в напрямку міста Запоріжжя, виїхав за межі проїзної частини дороги, де допустив перекидання керованого ним транспортного засобу. Від отриманих трав водій помер на місці", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що смертельна ДТП сталася 28 липня. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, в ДТП, що сталася 29 липня на трасі "Харків – Сімферополь" в Запорізькій області загинув пасажир вкраденого напередодні легковика, водія затримали.