На трассе "Киев — Одесса" произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На трассе “Киев — Одесса” возле дачного массива Христиновка Раздельнянского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.
“58-летний водитель Toyota, двигаясь в сторону Киева, столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo, который двигался в попутном направлении и пытался осуществить разворот в неустановленном месте”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла 24 августа около 11-ти часов дня.
“В результате ДТП погиб 76-летний водитель автомобиля Chevrolet. Пассажира Toyota 2006 года рождения с травмами шеи, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в медицинское учреждение”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Днепре водитель легковушки не справился с управлением и въехал в прицеп грузового автомобиля, в результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли.