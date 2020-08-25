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На трассе "Киев — Одесса" произошло смертельное ДТП

Киев • УНН

 • 54976 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. На трассе “Киев — Одесса” возле дачного массива Христиновка Раздельнянского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.

На трассе "Киев — Одесса" произошло смертельное ДТП

“58-летний водитель Toyota, двигаясь в сторону Киева, столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo, который двигался в попутном направлении и пытался осуществить разворот в неустановленном месте”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла 24 августа около 11-ти часов дня.

“В результате ДТП погиб 76-летний водитель автомобиля Chevrolet. Пассажира Toyota 2006 года рождения с травмами шеи, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в медицинское учреждение”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Днепре водитель легковушки не справился с управлением и въехал в прицеп грузового автомобиля, в результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли.

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