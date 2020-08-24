У Дніпрі легковик в’їхав під причіп вантажівки: двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Дніпрі водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав під причіп вантажного автомобіля, внаслідок чого водій та пасажир легковика загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
“23 серпня о 20:19... надійшло повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду на проспекті Богдана Хмельницького Шевченківського району міста Дніпро”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю до місця події рятувальники попередньо встановили, що водій легкового автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням і в’їхав під причіп вантажного автомобіля Volvo FH 12420.
“Від удару автомобіль деформувався, затиснувши водія і пасажира”, — додається у повідомленні.
Так, рятувальники вилучили тіло водія та пасажира. Так, тіла загиблих чоловіків передано працівникам судово-медичної експертизи.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, у Бродівському районі Львівської області внаслідок перекидання авто одна людина загинула, ще четверо травмовані.