В Днепре легковушка въехала под прицеп грузовика: двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Днепре водитель легковушки не справился с управлением и въехал под прицеп грузового автомобиля, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"23 августа в 20:19... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по прибытию к месту происшествия спасатели предварительно установили, что водитель легкового автомобиля Opel Omega не справился с управлением и въехал под прицеп грузового автомобиля Volvo FH 12420.
"От удара автомобиль деформировался, зажав водителя и пассажира", - добавляется в сообщении.
Так, спасатели извлекли тело водителя и пассажира. Так, тела погибших мужчин переданы работникам судебно-медицинской экспертизы.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, в Бродовском районе Львовской области в результате автоаварии один человек погиб, еще четверо травмированы.