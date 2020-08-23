Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула та ще четверо травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Бродівському районі Львівської області внаслідок перекидання авто одна людина загинула, ще четверо травмовані. Поліцейські затримали водія. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня, близько 19.30, на автодорозі "Броди - Берестечко", неподалік райцентру Броди.
Як встановили правоохоронці, 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Hyndai, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, після чого його автомобіль декілька разів перекинувся.
Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинув 46-річний пасажир легковика. Водій автомобіля Hyndai, та ще троє його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі", - зазначили в поліції.
Водія Hyndai затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик, а його мати із травмами голови госпіталізована.