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Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула та ще четверо травмовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Бродівському районі Львівської області внаслідок перекидання авто одна людина загинула, ще четверо травмовані. Поліцейські затримали водія. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула та ще четверо травмовані

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня, близько 19.30, на автодорозі "Броди - Берестечко", неподалік райцентру Броди. 

Як встановили правоохоронці, 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Hyndai, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, після чого його автомобіль декілька разів перекинувся. 

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинув 46-річний пасажир легковика. Водій автомобіля Hyndai, та ще троє його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Водія Hyndai затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик, а його мати із травмами голови госпіталізована.

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