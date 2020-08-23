На Одещині легковик зіткнувся з відбійником, загинула шестирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик, а його мати із травмами голови госпіталізована. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.
Подія мала місце вчора ввечері, 22 серпня, між селами Холмське та Кирнички.
Попередньо встановлено, що 43-річний житель Ізмаільського району разом з родиною на автомобілі Renault kadett повертався з обласного центру.
Недоїжджаючи до села Кирнички, на 181 км автошляху Одеса-Рені водій не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм на місці події ще до прибуття лікарів помер його 6-річний син. Дружина із травми голови була доставлена у медичний заклад. Сам водій та його 17-річна донька відбулися незначними ушкодженнями.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харківській області легковик зіткнувся з вантажівкою, серед травмованих – п’ятеро дітей.