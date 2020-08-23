У Харківській області легковик зіткнувся з вантажівкою, серед травмованих – п’ятеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Балаклійському районі в ДТП за участю легковика та вантажівки травмовані семеро людей, п’ятеро з них — діти. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“Аварія сталася 22 серпня близько 15:10 на автодорозі „Шевченково — Балаклія — Первомайськ-Кегичівка“ поблизу села Яковенково Балаклійського району... Водій автомобіля „Москвич“ рухався зі сторони села Волохів Яр Чугуївського району в напрямку міста Балаклія. При виконанні обгону вантажівки, яка рухалася попереду нього у попутному напрямку, водій легковика не впорався з керуванням та допустив наїзд на вантажний автомобіль „TATA“, який в цей час стояв на проїжджій частині з увімкненою аварійною сигналізацією”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП до Балаклійської центральної районної лікарні із тілесними ушкодженнями були доставлені 7 пасажирів автомобіля “Москвич”. Серед постраждалих — 37-річний чоловік, 34-річна жінка та 5 дітей — 5-річна дівчинка та четверо хлопчиків віком від 9 до 12 років. Після надання медичної допомоги потерпілих у задовільному стані відпустили додому.
“Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Балаклійського відділу поліції. З’ясовуються усі обставини аварії”, — повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, у Києві водій вантажівки збив жінку з дитиною, внаслідок ДТП жінка загинула, хлопчик — у лікарні.