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В Харьковской области легковушка столкнулась с грузовиком, среди травмированных - пятеро детей

Киев • УНН

 • 15211 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Балаклейском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика травмированы семь человек, пятеро из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

В Харьковской области легковушка столкнулась с грузовиком, среди травмированных - пятеро детей

“Авария произошла 22 августа около 15:10 на автодороге ”Шевченково — Балаклея — Первомайск-Кегичевка" вблизи села Яковенково Балаклейского района... Водитель автомобиля “Москвич” двигался со стороны села Волохов Яр Чугуевского района в направлении города Балаклея. При выполнении обгона грузовика, который двигался впереди него в попутном направлении, водитель легковушки не справился с управлением и допустил наезд на грузовой автомобиль “TATA”, который в это время стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП в Балаклейскую центральную районную больницу с телесными повреждениями были доставлены 7 пассажиров автомобиля “Москвич”. Среди пострадавших — 37-летний мужчина, 34-летняя женщина и 5 детей — 5-летняя девочка и четверо мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет. После оказания медицинской помощи пострадавших в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

“Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Балаклейского отдела полиции. Выясняются все обстоятельства аварии”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Киеве водитель грузовика сбил женщину с ребенком, в результате ДТП женщина погибла, мальчик — в больнице.

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