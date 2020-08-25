На трасі “Київ — Одеса” сталася смертельна ДТП

“58-річний водій Toyota, рухаючись у бік Києва, зіткнувся із автомобілем Chevrolet Aveo, який рухався у попутному напрямку та намагався здійснити розворот у невстановленому місці”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася 24 серпня близько 11-ої години дня.

“Внаслідок ДТП загинув 76-річний водій автомобіля Chevrolet. Пасажира Toyota 2006 року народження із травмами шиї, грудної клітини та закритою черепно-мозковою травмою доставлено у медичний заклад”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав під причіп вантажного автомобіля, внаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули.