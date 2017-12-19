На трассе Киев-Одесса из-за сугробов на обочине стоят 40 грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На трассе Киев-Одесса, на границе Черкасской и Киевской областей, стоит на обочине дороги 40 грузовиков. Об этом сказал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время селекторного совещания, передает корреспондент УНН.
"По Киевской области на трассе Киев-Одесса, между городами Жашков Черкасской области и деревней Ставище Киевской области, на обочине дороги находится 40 большегрузовых автомобилей", - сказал он.
Он отметил, что для их буксировки ГСЧС привлекла 6 единиц техники и 19 человек личного состава. При этом, заверил он, движение легкового транспорта и автобусов обеспечено.
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Как сообщал УНН, за прошедшие сутки из снежных заносов вытащили 333 автомобиля и оказали помощь 593 лицам.