На трасі Київ-Одеса через замети на узбіччі стоять 40 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На трасі Київ-Одеса, на межі Черкаської та Київської областей, стоїть на узбіччі дороги 40 вантажівок. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради, передає кореспондент УНН.
“По Київській області на трасі Київ-Одеса, між містами Жашків Черкаської області та селом Ставище Київської області, на узбіччі дороги знаходиться 40 великовантажних автомобілів”, — сказав він.
Він зазначив, що для їхнього буксирування ДСНС залучила 6 одиниць техніки та 19 осіб особового складу. При цьому, запевнив він, рух легкового транспорту та автобусів забезпечено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Снігопад у Києві: за добу випала майже півмісячна норма
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби зі снігових заметів витягли 333 автомобілі та надано допомогу 593 особам.