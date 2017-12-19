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На трасі Київ-Одеса через замети на узбіччі стоять 40 вантажівок

На трасі Київ-Одеса через замети на узбіччі стоять 40 вантажівок

Київ • УНН

 • 27371 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На трасі Київ-Одеса, на межі Черкаської та Київської областей, стоїть на узбіччі дороги 40 вантажівок. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради, передає кореспондент УНН.

“По Київській області на трасі Київ-Одеса, між містами Жашків Черкаської області та селом Ставище Київської області, на узбіччі дороги знаходиться 40 великовантажних автомобілів”, — сказав він.

Він зазначив, що для їхнього буксирування ДСНС залучила 6 одиниць техніки та 19 осіб особового складу. При цьому, запевнив він, рух легкового транспорту та автобусів забезпечено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Снігопад у Києві: за добу випала майже півмісячна норма

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби зі снігових заметів витягли 333 автомобілі та надано допомогу 593 особам.

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