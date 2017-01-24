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На трассах под Киевом митингующие подожгли шины

На трассах под Киевом митингующие подожгли шины

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Активисты во время акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией частично перекрыли движение на въезде в Киев, возле Бориспольской трассы подожгли автомобильные шины, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

По словам корреспондента, две полосы Бориспольской трассы заблокированы. На месте находятся автомобили с регистрацией в Литве, Польше, Словакии, Эстонии.

Как отметил корреспондент, правопорядок обеспечивают несколько патрулей патрульной полиции, они не препятствуют проведению акции.

При этом, как отмечается, на Одесской трассе митингующие также подожгли шины.

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