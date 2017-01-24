На трассах под Киевом митингующие подожгли шины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Активисты во время акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией частично перекрыли движение на въезде в Киев, возле Бориспольской трассы подожгли автомобильные шины, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".
По словам корреспондента, две полосы Бориспольской трассы заблокированы. На месте находятся автомобили с регистрацией в Литве, Польше, Словакии, Эстонии.
Как отметил корреспондент, правопорядок обеспечивают несколько патрулей патрульной полиции, они не препятствуют проведению акции.
При этом, как отмечается, на Одесской трассе митингующие также подожгли шины.