На трассах под Киевом митингующие подожгли шины

По словам корреспондента, две полосы Бориспольской трассы заблокированы. На месте находятся автомобили с регистрацией в Литве, Польше, Словакии, Эстонии.

Как отметил корреспондент, правопорядок обеспечивают несколько патрулей патрульной полиции, они не препятствуют проведению акции.

При этом, как отмечается, на Одесской трассе митингующие также подожгли шины.