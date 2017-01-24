На трасах під Києвом мітингувальники підпалили шини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Активісти під час акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією частково перекрили рух на в'їзд до Києва, поблизу Бориспільської траси підпалили автомобільні шини, передає УНН з посиланням на "112 Україна".
За словами кореспондента, дві смуги Бориспільської траси заблоковано. На місці перебувають автомобілі з реєстрацією у Литві, Польщі, Словаччині, Естонії.
Як зазначив кореспондент, правопорядок забезпечують кілька патрулів патрульної поліції, вони не перешкоджають проведенню акції.
При цьому, як зазначається, на Одеській трасі мітингувальники також підпалили шини.